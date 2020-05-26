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Куратор темы: Козлов я
* maxsaf
Советы на каждый день
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6726
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.05.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати как вентилятор?
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§ Victor Yang
Советы на каждый день
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12719
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.05.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы главное "+" с "-" не перепутайте.

Предлагаешь 50 раз в секунду провода туда-сюда переставлять?

[Исправлено: Victor Yang, 26.05.2020 - 00:46]
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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предлагаешь 50 раз в секунду провода туда-сюда переставлять?

Не зачем, просто реле с триггером поставить и компрессию добавлять не забывать. :lol: :-P
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