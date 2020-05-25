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§ NG.kz
Вузы должны возвращать деньги в бюджет за некачественных специалистов – ректор
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38932
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель проектного офиса по противодействию коррупции министерства образования и науки Казахстана Adal Bilim ректор КазГЮУ Талгат Нарикбаев предложил внедрить в Казахстане ответственность вузов за некачественную подготовку специалистов.
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§ drakon
Re: Вузы должны возвращать деньги в бюджет за некачественных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19267
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ВУЗы, то разорятся... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Re: Вузы должны возвращать деньги в бюджет за некачественных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Высокая "доводимость". 100 человек пришли на первом курсе, выпускается 90-95 человек. Эти 5-10 человек – люди, которые по собственному желанию ушли.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38735

Верно. Старшие товарищи рассказывали - из двух групп диплом получали человек 10.
Цитата:
drakon:
Так ВУЗы, то разорятся...

Их в Казахстане слишком много. Диплом сейчас - китч - получить его вообще не проблема. Два ректора двух крупных региональных вузов открыли свои собственные.
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§ elektron
Вузы должны возвращать деньги в бюджет за некачественных специалистов – ректор
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Два ректора двух крупных региональных вузов открыли свои собственные.

:lol:
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