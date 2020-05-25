Victor Yang Re: Вузы должны возвращать деньги в бюджет за некачественных... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12718

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:52 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38735 Высокая "доводимость". 100 человек пришли на первом курсе, выпускается 90-95 человек. Эти 5-10 человек – люди, которые по собственному желанию ушли.Источник:

Верно. Старшие товарищи рассказывали - из двух групп диплом получали человек 10.

Цитата: drakon:

Так ВУЗы, то разорятся...

Их в Казахстане слишком много. Диплом сейчас - китч - получить его вообще не проблема. Два ректора двух крупных региональных вузов открыли свои собственные.