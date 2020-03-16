Maks2507 Наш город #1





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 16.03.20 (Пользователи) Отправлено: - 23:18 Здравствуйте, дорогие товарищи. Я вот смотрю давно, темы Евгения(Юджина)и задаюсь вопросом. Почему каждый из нас не может так же беспокоиться о месте проживания, почему в большинстве читаю ответы, да ну их, не добьешься, не добудишься властей. А ведь они пойдут на встречу, если конечно не один человек с района встанет на защиту своего коллективного проживания(Бабайка в лес). Юджин форева!)) Ведь реагируют власти и я это вижу(сами видите, не забастовки а норм усилия,асфальт, мусор, дороги в школу, зп у частника и тп, деревья может оставят). Не на одного конечно, не скажу что боятся но стесняются. В наших ведь силах донести до высоких кабинетов что творится во дворе и жизни каждого. У всех интернет есть, пишите и трезвоньте что не устраивает вас, в меру я думаю конечно. И тогда мы придем к гражданскому обществу...это все в наших силах. Моя мысль(R)



С уважением к Вам друзья. Я)



р.с. Бабайка в лес