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§ Maks2507
Наш город
Maks2507


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Сообщений: 17
Регистрация: 16.03.20
Отправлено: 16.03.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, дорогие товарищи. Я вот смотрю давно, темы Евгения(Юджина)и задаюсь вопросом. Почему каждый из нас не может так же беспокоиться о месте проживания, почему в большинстве читаю ответы, да ну их, не добьешься, не добудишься властей. А ведь они пойдут на встречу, если конечно не один человек с района встанет на защиту своего коллективного проживания(Бабайка в лес). Юджин форева!)) Ведь реагируют власти и я это вижу(сами видите, не забастовки а норм усилия,асфальт, мусор, дороги в школу, зп у частника и тп, деревья может оставят). Не на одного конечно, не скажу что боятся но стесняются. В наших ведь силах донести до высоких кабинетов что творится во дворе и жизни каждого. У всех интернет есть, пишите и трезвоньте что не устраивает вас, в меру я думаю конечно. И тогда мы придем к гражданскому обществу...это все в наших силах. Моя мысль(R)

С уважением к Вам друзья. Я)

р.с. Бабайка в лес
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§ yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
Юджин форева!)

Привет, друг)))
Только сегодня увидел эту тему. Прям аж засмущался от того, что за мной...наблюдают)
Ценю твою небезразличность к тому, как и где мы живём.
Живет то один раз и хочется, чтобы не хуже, чем люди в цивилизованных странах.
А ответы на многие "почему" кроются в том, что каждый просто должен стараться выполнять свои обязанности на совесть.
А на дверях дома недавно повесил несколько простых правил для тех, кто любит свой город:
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§ maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6725
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
Бабайка в лес

Тыщи лаков и сотни каментов под эту фразу ))
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* Victor Yang
Наш город
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12718
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
А ведь они пойдут на встречу, если конечно не один человек с района встанет на защиту своего коллективного проживания

Согасен. Прежде всего - диалог и конкретные дела, а не кухонные разговоры и сетования на власть.
Цитата:
Maks2507:
Я вот смотрю давно, темы Евгения(Юджина)и задаюсь вопросом. Почему каждый из нас не может так же беспокоиться о месте проживания

Он уникум! У меня, например, после работы никакого желания ни на что нет. Завидую ему белой завистью!
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