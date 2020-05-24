maxsaf Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6723

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 Цитата: юля елиссева:

если бы они организовали бы у нас Кустанайскую народную республику и триколором махали, то же бы им симпатизировал?

Нашлось бы куча народу, и кто симпатизировал бы, и даже кто флагами махал. Они просто тихо сидят, с российским паспортом под подушкой. ))