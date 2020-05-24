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§ NG.kz
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации «Урал. МБХ медиа», в 2014 году казахстанец воевал на стороне сепаратистов в батальоне «Спарта». С октября 2016 года находился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России.
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§ Сабыр
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один дурачок,который поверил зомбоящику и великому Пу. Жалко таких. Там никому не нужен и здесь присел. Смысл?
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§ elektron
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5032
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
если бы они организовали бы у нас Кустанайскую народную республику и триколором махали, то же бы им симпатизировал?

для этого есть предпосылки?
причино-следственную составляющую игнорируем?
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§ electro
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 25.05.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Дружище-однофамилец (практически), был задан риторический вопрос, к чему доп.вопросы?
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* Victor Yang
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12712
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
в западную Украину его депортировать нужно, поближе к Ярошевским сподвижникам, там его на органы быстро раскидают.

Ты тоже считаешь что там недобитые фашисты остались?
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§ elektron
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5032
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
к чему доп.вопросы?

Разве? Просто спросил. ;-)
Устал просто уже объяснять очевидные вещи.
Кто к кому пришёл с войной и после чего.
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§ таноми52
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
таноми52


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Сообщений: 1786
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.05.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неграмотно Щербака называть сепаратистом. Он не гражданин Украины. Скорее, он наёмник. А если бескорыстно воевал, то просто идеалист
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§ maxsaf
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6723
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
если бы они организовали бы у нас Кустанайскую народную республику и триколором махали, то же бы им симпатизировал?

Нашлось бы куча народу, и кто симпатизировал бы, и даже кто флагами махал. Они просто тихо сидят, с российским паспортом под подушкой. ))
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