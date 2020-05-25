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§ NG.kz
Токаев подписал поправки по вопросам проведения мирных собраний в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Казахстане. Закон предусматривает уведомительный порядок для проведения мирных собраний.
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§ Козлов я
Re: Токаев подписал поправки по вопросам проведения мирных...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.05.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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