Цитата: alex_60:

ну канадцы , им дорого. ну которые на форуме. видать дорого. им.

И много тут таких? на. форуме?

Хорош уже пургу гнать. В башке тоже уже точки после каждого слова? Я вас не трогал. пока. еще. сегодня. Но видимо пора.