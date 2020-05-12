/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекресток с улицей Маяковского закрыли в связи с началом строительно-монтажных работ в рамках реконструкции ул. Чкалова. Реконструкция предполагает ремонт от ул. Маяковского до ул. Гашека.
Читать новость

§ Didos
Re: Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта...
Didos


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 12.05.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно. Такая хорошая погода была 2-3 недели. Но дорогу будут асфальировать с 12 по 22 мая и по гисметео как раз на эти дни дождь.
все своевременно и не надолго
Профайл

§ Didos
Re: Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта...
Didos


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 20.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот смысл было разрушать перекресток маяковского- чкалова. если никаких работ там не было проведено с 12 числа. Только неудобство и нервозность жителям кжби принести.
Осталось 2 дня до открытия там еще конь не валялся.
Профайл

§ Didos
Перекресток на улице Чкалова закрыли для движения транспорта в Костанае
Didos


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 25.05.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и Вот уже 25 мая а обещанного асфальта нет. Только закрытый перекресток долгострой
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 3
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 50.42 Ko -
^ Наверх