Цитата: С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года



Зато работающим, но подавшим на 42500 как потерявшие доход самозанятые, быстро начислили за 2 месяца. Никто даже не проверял, что нет зарегистрированных ИП на их ИИН, продолжают поступать пенсионные, работодатель делает соцотчисления и пр.



Также как с квартирами многодетным или армянскими номерами - законопослушным у нас быть не выгодно. А те, кому положена выплата, должны подать 2 раза заявку, написать на e-mail и их заявку (возможно!) рассмотрят к декабрю.



[Исправлено: Тот самый, 25.05.2020 - 11:36]