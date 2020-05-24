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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня уже кожа стала слезать от загара.
Значит лето во дворе
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1899
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бегун пенсионер КГБ всегда интересен.


Ты пожалуйста за себя беспокойся.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1899
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Количество постов и мнений в ветке как раз и покажет, актуальна тема для многих или только для автора.


Так, я о том-же. В любом случае, если тема будет приземлённой, тогда на мой взгляд будет актуальна для специалистов по всем направлениям, в том числе как доморощенным, так из три девять земель.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то медведей гризли
на плантации клубники
не подают на завтрак.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видно земляков из дойчланд.
не диванных.
прибывают на Родину.к нам. В Кустанай.
как русского отличить в европе,
так и нащих немцев.тут.

[Исправлено: alex_60, 25.05.2020 - 10:29]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну канадцы , им дорого.
ну которые на форуме.
видать дорого. им.
мои летают два раза в год.
уточню. в Россию, Беларусь..
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
прибывают на Родину.к нам. В Кустанай.

Алекс, а что уже самолёты -
летают в КОстанай?... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7312
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
видно земляков из дойчланд. не диванных. прибывают на Родину.к нам. В Кустанай. как русского отличить в европе, так и нащих немцев.тут.

В этом году наверно немцев не будет,а жаль всегда летом приезжали.
Тем летом целая делегация ходила,по своему лопочут чего то,спиртного много берут.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В этом году наверно немцев не будет,


в прошлом году.
племянница на юбилей щколы.
в Лисаковске.
в сопровождении папы. пенсионера.
моложе дракона.
кто хочет , тот приедет.
племяш лет десять на свадьбу друга приезжал,
зимой, минус сорок было.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, был Челябинск.
но кто хочет, для тех.
а не в лесу сидеть.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я - не хочу. ВПП сначала - заклейте,
лопнула же... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7312
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.05.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в прошлом году.

В прошлом году карантина не было
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

хотелось бы программу.
поездка к родственикам в Германию.
за счет немцев,
это же они наших вывезли туда.
русских,украинцев,
там же половина русских вывезли.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ло


пожарник спалил дом.
как смешно.
сто машин пожарных и лечебных, полицейских.
каждый день.
такая веселая жизнь.
Германия.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я - не хочу


китайская лапша.
жизнь .
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