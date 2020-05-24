Цитата: таноми52:

Количество постов и мнений в ветке как раз и покажет, актуальна тема для многих или только для автора.



Так, я о том-же. В любом случае, если тема будет приземлённой, тогда на мой взгляд будет актуальна для специалистов по всем направлениям, в том числе как доморощенным, так из три девять земель.