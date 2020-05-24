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§ NG.kz
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации «Урал. МБХ медиа», в 2014 году казахстанец воевал на стороне сепаратистов в батальоне «Спарта». С октября 2016 года находился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России.
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§ maxsaf
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6721
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух тыж е-мае, какой сайт под заголовком.))
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§ сайлау курманов
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в шоке! Русский мир предал своего, обозвали на украинский лад- сепаратистом, получается и я тоже, столько лет симпатизировал ДНР, что же делается с людьми
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§ abaika95
Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.05.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/получается и я тоже, столько лет симпатизировал ДНР, что же делается с людьми/



Симпатизировать и ехать и убивать людей две разные вещи) Сталкер вон тоже симпатизирует Че Геваре но если бы он к примеру поехал в Венесуэлу отстаивать позиции партизан-коммунистов против влияния СШ, то США его бы тоже прижучила) большая политика)
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§ таноми52
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
таноми52


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Сообщений: 1783
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Я в шоке! Русский мир предал своего,



При чём здесь "русский мир"?
Это понятие трактуется как культурно-историческая идея международного, межгосударственного и межконтинентального сообщества, направленная на объединение разобщённых русскоязычных соотечественников.
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§ Мишаня
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
Мишаня


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Сообщений: 835
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.05.20 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А можно узнать, за что симпатии ДНР? Чем ЛНР хуже/лучше? И почему сепаратисты, развязавшие бойню в Украине так вам симпатичны? Только не надо хоть здесь говорить, что Украина всех обидела - хотя бы потому, что это ее территория.
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§ Мишаня
Re: Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов

Интересно дефки пляшут. Т.е. депутат Шаргунов признает, что к бандформированиям причастна РФ? Не много ли болтает депутат?
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