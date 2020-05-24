abaika95 Приговор "воевавшему за ДНР" вынес суд в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3991

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 Цитата-/получается и я тоже, столько лет симпатизировал ДНР, что же делается с людьми/







Симпатизировать и ехать и убивать людей две разные вещи) Сталкер вон тоже симпатизирует Че Геваре но если бы он к примеру поехал в Венесуэлу отстаивать позиции партизан-коммунистов против влияния СШ, то США его бы тоже прижучила) большая политика)