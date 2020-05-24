/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти страны ежегодно нанимают частные компании, которые мониторят СМИ, записи в социальных сетях, посты и комментарии пользователей. Официальный мотив такой работы трактуется властями как «обнаружение информации, создающей угрозу общественно-политической стабильности».
Читать новость

§ abaika95
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.05.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Они ничего доказать не смогут./


А они когда то что-то доказывали?) Запилят статью и пусть все знают а главное верят) это же их хлеб,найти то что скрыто,доказать чего небыло) американские налогоплательщики зря платят что-ли?)
Профайл

§ abaika95
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.05.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не надо портить Сталкера. Уже одного паренька из народа, посадили на место дяди Пети. В итоге он превратился в Петю2. Система, она такая./



А внутренние принципы,идеализм,служение народу?) Или Сталкеру только кресло дай он сразу вороватым чинушей станет?) Тогда зачем весь пафос сейчас?)
Профайл

§ maxsaf
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А внутренние принципы,идеализм,служение народу?) Или Сталкеру только кресло дай он сразу вороватым чинушей станет?) Тогда зачем весь пафос сейчас?)

А он во власть и не рвется, насколько я знаюЦитата:
abaika95:
А они когда то что-то доказывали?)

Конкретно в данной статье и не нужно доказывать, что деньги на мониторинг соцсетей тратятся и министерством и акиматами. Не могут наладить взаимодействия друг с другом?
Профайл

§ Victor Yang
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че насчет форума кн и модерации на нем скажете?))

О, это образцово-показательный форум в русле данной статьи! Если кого облизать надо или идею "поддержать" - там ажно 100500 комментариев собирается! Достаточно почитать статью о Розинове или о поддержке очередных внеочередных выборах президента РК.
Но в КН есть и плюс - я им периодически делаю замечания в комментариях и они исправляют. Но комментарий, конечно, не опубликовывают.
Профайл

§ abaika95
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А он во власть и не рвется, насколько я знаю/



Тоесть когда государство либерализируется все будет открыто и свободно) Сталкер просто спать ляжет?)


Цитата-/Конкретно в данной статье и не нужно доказывать, что деньги на мониторинг соцсетей тратятся и министерством и акиматами. Не могут наладить взаимодействия друг с другом?/



Конечно не могут) каждое ведомство свой закрытый мир) думаю удивить вас но даже Американские ФБР,АНБ и агенство по контролю наркотиков,оружия,и алкоголя редко любят делиться добытой инфой друг с другом)
Профайл

§ Victor Yang
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну не скажу что КН читать прям невозможно,вполне есть неплохие материалы

Ну очень редко. Но бывают - согласен. Кстати, они из онлайна почти ушли - на сайте название статьи, её начало, а дальше - покупайте и читайте.
Профайл

§ abaika95
Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.05.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. Кстати, они из онлайна почти ушли - на сайте название статьи, её начало, а дальше - покупайте и читайте./


Ну и зря)все СМИ наоборот в онлайн уходят с платной подпиской а эти в каменный век возвращаются)
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 50
Пользователей: 1
Всего: 51

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 64.47 Ko -
^ Наверх