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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.05.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У всех нас бывают ситуации, когда нужно решить какую-то бытовую ситуацию, но нет необходимой информации. Предлагаю в этой ветке обмен жизненными советами, которые всегда смогут нам помочь.
На днях у меня жена попросила почистить коричневый нагар на утюге. Я, как продвинутый чел, полез в Нет и сразу узнал,что чистить нужно уксусом или нашатырным спиртом. Убил весь вечер, но отчистил процентов десять всего. Туговато дело шло. И тут на следующий день, буквально случайно, прочитал еще один нетрадиционный рецепт. Нужно нагреть утюг, взять щипцами (я пинцетом) таблетку аспирина и провести по коричневым следам на подошве утюга. Вы видели рекламу про тетю Асю? Действие этого способа меня просто ошарашило - за таблеткой была просто чистая полоса без всякого нагара! Сама чистка утюга заняла где-то минуту и так меня поразила,что решил поделиться со всеми этим незамысловатым рецептом.
Но есть одно НО! При плавлении таблетки создается не запах, а ВОНЬ, хуже нашатыря. Поэтому чистить нужно в проветриваемом месте (балкон,открытое окно,гараж и т.п.) Мне, по незнанию,пришлось несколько часов проветривать комнату.
Буду рад,если совет кому-нибудь пригодится. Приглашаю также поделиться своими оригинальными способами решения бытовых проблем.
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С - Почином, тов.Козлов... :lol:
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§ Vit
Советы на каждый день
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9442
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совет, а вопрос скорей. В инете есть много рекламы, клубника на подоконнике. Типа легко и просто и урожай круглый год сумасшедший. Кто нибудь пробывал выращивать?
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§ Сыкымы
Советы на каждый день
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
клубника на подоконнике

Любому растению нужна земля, как источник питательных веществ. На подоконнике земли мало, поэтому недостаток придётся восполнять за счёт химии Оно тебе/твоим детям надо?. Если в огороде одна химия - органика (навоз, перегной, кизяк - называйте как хотите), тогда будет натурпродукт. Во всех остальных случаях - вкус и состав будет как у магазинской.
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет - Козлову. Завёл свлю ветку.
Модерировать - надо,самому... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.05.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Модерировать - надо,самому...

Витал,чтобы не устраивать свалку,может тебе лучше поднять тему клубники в отдельной ветке. Тем более,что любителей клубнички у нас много... ;-)
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