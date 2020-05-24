Козлов я Советы на каждый день #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1305

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:18 У всех нас бывают ситуации, когда нужно решить какую-то бытовую ситуацию, но нет необходимой информации. Предлагаю в этой ветке обмен жизненными советами, которые всегда смогут нам помочь.

На днях у меня жена попросила почистить коричневый нагар на утюге. Я, как продвинутый чел, полез в Нет и сразу узнал,что чистить нужно уксусом или нашатырным спиртом. Убил весь вечер, но отчистил процентов десять всего. Туговато дело шло. И тут на следующий день, буквально случайно, прочитал еще один нетрадиционный рецепт. Нужно нагреть утюг, взять щипцами (я пинцетом) таблетку аспирина и провести по коричневым следам на подошве утюга. Вы видели рекламу про тетю Асю? Действие этого способа меня просто ошарашило - за таблеткой была просто чистая полоса без всякого нагара! Сама чистка утюга заняла где-то минуту и так меня поразила,что решил поделиться со всеми этим незамысловатым рецептом.

Но есть одно НО! При плавлении таблетки создается не запах, а ВОНЬ, хуже нашатыря. Поэтому чистить нужно в проветриваемом месте (балкон,открытое окно,гараж и т.п.) Мне, по незнанию,пришлось несколько часов проветривать комнату.

Буду рад,если совет кому-нибудь пригодится. Приглашаю также поделиться своими оригинальными способами решения бытовых проблем.