Цитата: сайлау курманов:

О боже! Ему до 21 году остаётся ровно двадцать дней.

Я Вам уже говорил в другой ветке:

quote]Сыкымы:

сайлау курманов: сейчас в тренде претензии:маска и перчатки, чек кассовый, дезинфекция.

Так это именно Вы должны требовать от своих продавцов соблюдение предписаний и обеспечивать всем необходимым. Пришёл, увидел нарушение, предупредил/наказал. Может, нужно тщательнее подбирать персонал и быть требовательнее к нему? Вместо этого Вы покрываете своих продавцов и чуть не в каждой ветке жалуетесь, что вас сотрудники органов подставляют, провоцируют... Есть Закон - так соблюдайте его. Есть подозрение, что пиво малолетка покупает - требуйте удостоверение, и пофигу, что он с бородой, наличие бороды - это не подтверждение возраста. Вы поймите, что в других магазинах потребовать подтвердить свой возраст даже у тридцатилетних покупателей - это НОРМАЛЬНО!!! Лучше бутылку пива не продать, чем нарваться на штраф. Как это до Вас не доходит? Сейчас в Беларуси, России, Украине начинает пользоваться спросом такая профессия как "тайный покупатель", есть даже целые агентства. И покупки делают, и провоцируют, и скрытую аудио/видео запись ведут, а потом отчётики составляют. И пользуются их услугами вовсе не "органы", а хозяева торговых точек, чаще всего. Персонал свой проверяют, чтобы потом штрафы не платить.