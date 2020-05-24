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§ NG.kz
Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Режим ЧП прекращён, но бизнес только встаёт на ноги, а чтобы выплатить зарплату, ему нужно какое-то время поработать и что-то заработать. Некоторые виды бизнеса по-прежнему под запретом", – написал он в Facebook.
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§ сайлау курманов
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
регулярно пишут в защиту предпринимателям сделали всё, чуть горы не переворачивают, а люди как остались одни со своими проблемами,так и сидят. Например, от произвола участковых. Я не буду про себя, иначе сейчас начнется. Моя знакомая,и ее ещё две подруги, взяли по пятьсот тысяч в каспи, взяли в аренду магазин, купили лицензию и всё такое
Тут пришел участковый со своей шестеркой, у которого уже две ходки в тюрьму и богатая криминальная биография, что подтверждается его нательными картинками и делает покупки. О боже! Ему до 21 году остаётся ровно двадцать дней. Участковый подтерся, вытер ноги и пошел получать звезду на погоны, а дальше посмотрим...
Не его проблемы.
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§ Козлов я
Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сыкымы
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
Сыкымы


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Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а люди как остались одни со своими проблемами,так и сидят.

А проблемы-то в чём?
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§ сайлау курманов
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.05.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема в том, что начинающии бизнес нельзя трогать три года, все контролирующие органы должны не карать , а консультировать и предупреждать. Если хотите жить как в Европе, так давайте держаться таких же порядков как и там
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§ Сыкымы
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
Сыкымы


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Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Проблема в том, что начинающии бизнес нельзя трогать три года

Вам дай волю - такую лютую дичь творить начнёте. А через 3 года ИП закроете, и новое откроете, не сходя с места. Прежде чем вводить такие нормы, нужно поднять уровень законопослушности и продавцов и покупателей на несколько порядков.
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§ Сыкымы
Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге
Сыкымы


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Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
О боже! Ему до 21 году остаётся ровно двадцать дней.

Я Вам уже говорил в другой ветке:
quote]Сыкымы:
сайлау курманов: сейчас в тренде претензии:маска и перчатки, чек кассовый, дезинфекция.
Так это именно Вы должны требовать от своих продавцов соблюдение предписаний и обеспечивать всем необходимым. Пришёл, увидел нарушение, предупредил/наказал. Может, нужно тщательнее подбирать персонал и быть требовательнее к нему? Вместо этого Вы покрываете своих продавцов и чуть не в каждой ветке жалуетесь, что вас сотрудники органов подставляют, провоцируют... Есть Закон - так соблюдайте его. Есть подозрение, что пиво малолетка покупает - требуйте удостоверение, и пофигу, что он с бородой, наличие бороды - это не подтверждение возраста. Вы поймите, что в других магазинах потребовать подтвердить свой возраст даже у тридцатилетних покупателей - это НОРМАЛЬНО!!! Лучше бутылку пива не продать, чем нарваться на штраф. Как это до Вас не доходит? Сейчас в Беларуси, России, Украине начинает пользоваться спросом такая профессия как "тайный покупатель", есть даже целые агентства. И покупки делают, и провоцируют, и скрытую аудио/видео запись ведут, а потом отчётики составляют. И пользуются их услугами вовсе не "органы", а хозяева торговых точек, чаще всего. Персонал свой проверяют, чтобы потом штрафы не платить.
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§ Сыкымы
Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
все контролирующие органы должны не карать , а консультировать и предупреждать

Сколько раз вас и ваших знакомых нужно проконсультировать и предупредить о том, что сиги и алкашку малолеткам продавать НЕЛЬЗЯ??? Почему вы "одной знакомой студентке", оказавшейся впоследствии вашей дочерью, запрещаете пить и курить, но при этом другим детям ЛЕГКО продаёте подакцизную продукцию? Сколько раз вас нужно проконсультировать и предупредить о том, что покупателю нужен кассовый чек?
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§ сайлау курманов
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.05.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ты комне пристал уже второй раз пишешь. Вообще то я дома сижу, я нынче , по французскому гутарите? - рантье, вроде так называется.
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§ Сыкымы
Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить выплачивать 42 500 тенге
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Что ты комне пристал уже второй раз пишешь

А вы сколько раз написали о том, что вас и "ваших знакомых" участковый подставил/спровоцировал? Корень зла ищите в себе. Ищите и обрящете.
Цитата:
сайлау курманов:
рантье, вроде так называется.

Рантье живёт за счёт ренты, то бишь, на проценты от вложенных капиталов, ну типа денюжку на депозит положил. А вы, скорее всего, на посуточной/почасовой сдаче недвижимости наживаетесь. И строите тут из себя невинную овечку. 8-)
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§ KOS77
Re: Бизнес-омбудсмен: Мы предлагаем государству продолжить...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 24.05.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Государству мы предлагаем продолжить выплачивать 42 500 тенге 

Они бы хоть повторную выплату (за апрель-май) выплатили людям, которым на радостях отмены ЧП поторопились нагло и необоснованно отказать в её получении.
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