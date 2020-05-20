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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да и в общем смысл постоянно ВОСХВАЛЯТЬ Европу, США, Украину и.т.д. На мой взгляд только недоумки так делают


и так мог бы написать.
без ссылки на свой второй сапог.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да он в последнее время много чего говорит. не по делу. так что оценивай адекватно его слова. или ты с ним два сапога пара?


В основном он правильно говорит, тем более за меня ранее ты-же сам говорил, что Кайрат самый главный спец на форуме по Батьке. С нефтью как его душили РФ, но ничего сейчас они закупают у США, Саудовской Аравии частично у РФ. Теперь проблема с газом возникла, Батька просит чтобы поставляли по цене ниже чем той-же Германии, если не ошибаюсь по цене 70-80 долларов за 1 тыс. кубических метров. Батька союзник закупает более 100 долларов, аналогичную проблему подняли Армения, они закупают более 150 долларов, Кыргызстан тоже эту проблему поднимает.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1894
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и так мог бы написать. без ссылки на свой второй сапог.


Все страны нам дружественные.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фантомас разбушевался.
Как обычно.
Ничего нового.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Все страны нам дружественные.


Ты определись с понятиями, то они у тебя дружелюбные, то дружественные.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Так понятно, или надо еще обьяснить, что такое медвежья услуга?//

Обычный приём, ответа нет, одни вопросы.
Ии какой то неисправный.
Ответам учись.
Ответам.
Вопросы любой может задавать.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я ответил. Если вы не нашли ответ - вам к офтальмологу
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я ответил


Это ты так считаешь,
Теперь оправдываешься
Перед посетителями.
Я не я, вы меня не так поняли.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Перед посетителями.

Вам же пофиг, что там они написали, лишь бы со мной зацепиться :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревне Кустанай солнышко.
Загораем, вспоминаем.
Жвркие страны.

[Исправлено: alex_60, 23.05.2020 - 11:40]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8371
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Библиотеки откроются. С понедельника.
перечитано за это время все что дома.
Толстые Мартина, например.все перечитал.
Дочь приносила
Пора читать Л/М похоже. Уже было.
Сейчас читаю Бродяги Севера.
Д.О.Кервуда. Про Канаду.
Интересно у макса есть пистолет или ружье.
Если гризли нападёт на его клубнику.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Социологическое исследование уровень Макс

Благодарю за столь высокую оценку, точная копия вашего исследования ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так же далеко от реальности :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6697
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Макс давай включай дедукцию я тут уже два коммента оставил значит меня в молодости кальянщики покусали наверно?)

А может просто у вас долгое время был один комп на весь отдел, а теперь каждому выделили свой, вот вы и отрываетесь по полной :lol: :lol:
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