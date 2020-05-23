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§ NG.kz
Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный ход в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Как оказалось, в заведении имеется черный ход, через который все посетители успели ретироваться", - сообщила сегодня, 23 мая, пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.05.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все прекрасно знают этот вирус и карантин всего лишь предлог участковому для очередного выноса мозгов, нет ни того ни другого
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§ ACROS
Re: Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 669
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.05.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //было выявлено//

Не иначе кто то из конкурентов стукнул. Мониторинговая группа навряд бы сообразила.
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§ abaika95
Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный ход в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не иначе кто то из конкурентов стукнул/





Почему одни работают а другим нельзя?)) Вроде такой вопрос на рынке поднимали)
Ну так это не стукачество а проявление гражданской позиции)
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§ abaika95
Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный ход в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.05.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/все прекрасно знают этот вирус и карантин всего лишь предлог участковому для очередного выноса мозгов, нет ни того ни другого/





Много кому вынесли?) Пострадали на работе прям?)



Макс давай включай дедукцию я тут уже два коммента оставил значит меня в молодости кальянщики покусали наверно?)
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