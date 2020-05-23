abaika95 Посетители кальянной сбежали от сотрудников СЭС через черный ход в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3974

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата-/все прекрасно знают этот вирус и карантин всего лишь предлог участковому для очередного выноса мозгов, нет ни того ни другого/











Много кому вынесли?) Пострадали на работе прям?)







Макс давай включай дедукцию я тут уже два коммента оставил значит меня в молодости кальянщики покусали наверно?)