Цитата: alex_60:

да он в последнее время много чего говорит. не по делу. так что оценивай адекватно его слова. или ты с ним два сапога пара?



В основном он правильно говорит, тем более за меня ранее ты-же сам говорил, что Кайрат самый главный спец на форуме по Батьке. С нефтью как его душили РФ, но ничего сейчас они закупают у США, Саудовской Аравии частично у РФ. Теперь проблема с газом возникла, Батька просит чтобы поставляли по цене ниже чем той-же Германии, если не ошибаюсь по цене 70-80 долларов за 1 тыс. кубических метров. Батька союзник закупает более 100 долларов, аналогичную проблему подняли Армения, они закупают более 150 долларов, Кыргызстан тоже эту проблему поднимает.