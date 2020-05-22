maxsaf Горячую линию для владельцев армянских авто открыли в Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6697

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:44 На лицо явный интерес к теме про армянские номера у Абайки, что не может вызвать подозрений)

1 либо Абайка сам был в какой-то ситуации, связаной с армянами, по молодости

2 либо у Абайки были близкие знакомые в данной ситуации от чего Абайка все "провел" через себя и сейчас борется за "правду"

3 у Абайки был опыт общения с "жертвами" данных случаев из чего он вынес решение что "все они такие"



