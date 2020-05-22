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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Маски - при входе в помещение.

Ну тупо скопировали как у нас,
Может поможет вам выжить.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
шведам закрыли все границы. Как прокаженым.

И много Шведов, в КОстанай, приезжает?...
:lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Тупишь конкретно.
Без обид.
Шведов в страны Европы не пускают.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Шведов в страны Европы не пускают.

Алекс, я стал, так сильно - переживаться,
что их в Италтю - не пускают... 8-) :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам бы тут с добринцовыми и змеями разобраться.
Ходят потенциально заражают все магазины и банки.
А первый так ещё Посылает всех на х...
Про вторую не знаю. Посылает, нет.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А первый так ещё Посылает всех на х...

Да не может такого - быть.
Уважаемый, же... :lol: :oops:
Нельзя вас оставлять без присмотра... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты же спец по публичным домам.

Да, Алекс, был у нас, 3 штуки там было.
Года через 3,после моего Приезда,
закрылся. Но могу сфотать,когда
попаду в тот район... :lol: :-P
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
был у нас, 3 штуки там было. Года через 3,после моего Приезда,

Ну это для вас наверное, переселенцев, по талонам.
Талоны перестали давать, а вы стали экономить, ну они и обанкротились.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Талоны перестали давать, а вы стали экономить,

Алекс, стоимость талонов, включили в Пенсию.
НЕ веришь? Спроси у Завгара, но он,
тебе не скажет, сам знаешь - почему... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая статистика на 23.05. у нас в районе.

Осталось всего 47 заболевших... :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то опять,только через планшет,
Могу на форум зайти...😀
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