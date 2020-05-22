Цитата: сайлау курманов:

местные проститутки попросят себе социальные гарантии и защиту, могут даже компромат предъявить, думаю у них найдется



А они и не должны просить. Давно пора легализовать этот бизнес, запретить или убрать его не смогут, потому что даже чиновники пользуются их услугами. До революции у нас были публичные дома и все проститутки имели паспорта/разрешения, медкомиссию проходили, проверялись регулярно.