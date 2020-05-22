alex_60 Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют изменить для них условия работы в карантине #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8373

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата: Vit:

то ресторан с его большим залом, ваще не о чем. В одном месте запрещают, в другом месте заражают

Ты не прав. Ответ в статье.

В автобусе не обнимаются, и не целуются,

И не Танцуют аргентинское танго.

А тут, ты же знаешь местные обычаи даже

Здороваться. Ещё не Входя в ресторан все

Расцеловались и пообнимались.

А потом в разнос.

И участники будут со всех регионов

С Караганды например. В которой за день вчера 139 вроде.

Как тебе?

Есть разница с автобусом на дачи?



[Исправлено: alex_60, 22.05.2020 - 16:54]