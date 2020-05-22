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≡ Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют изменить для них условия работы в карантине		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют изменить для них условия работы в карантине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам рестораторов, они с начала мая надеялись, что их заведениям разрешат функционировать. Ждали изменений 4 мая, потом 11-го, потом 18-го, наступило 25 число - и опять не на их улице праздник.
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§ alex_60
Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют изменить для них условия работы в карантине
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
то ресторан с его большим залом, ваще не о чем. В одном месте запрещают, в другом месте заражают

Ты не прав. Ответ в статье.
В автобусе не обнимаются, и не целуются,
И не Танцуют аргентинское танго.
А тут, ты же знаешь местные обычаи даже
Здороваться. Ещё не Входя в ресторан все
Расцеловались и пообнимались.
А потом в разнос.
И участники будут со всех регионов
С Караганды например. В которой за день вчера 139 вроде.
Как тебе?
Есть разница с автобусом на дачи?

[Исправлено: alex_60, 22.05.2020 - 16:54]
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* maxsaf
Re: Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рестораторы новости не смотрят? Да они чемпионы по массовости заражений за раз, во время поминальных обедов. Там же все контактные собираются. Автобусы тоже нафик не нужны с такой давкой. Дачи только автовладельцам разрешить.
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§ Тот самый
Re: Владельцы и директора крупных ресторанов в Костанае требуют...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рестораторы новости не смотрят? Да они чемпионы по массовости заражений за раз, во время поминальных обедов


И практикой подтверждено - первые случаи в Казахстане завозные с астанинских и алматинских тоев/свадеб/кудалыков. Житикара до сих пор отойти не может.
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