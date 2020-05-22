alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3965





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8366

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:20 Нам бы тут с добринцовыми и змеями разобраться.

Ходят потенциально заражают все магазины и банки.

А первый так ещё Посылает всех на х...

Про вторую не знаю. Посылает, нет.