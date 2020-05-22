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§ NG.kz
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Критика влияет, но планы по ремонтам у нас расписаны на 3 года, - ответил заместитель акима Костаная. - Те участки дорог, за которые нас критикуют, и так были в планах, просто ремонты делаются постепенно.
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§ Козлов я
Re: Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.05.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Тот самый
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато на Спортивной-Баумана (Челябинской) уже поставили забор и наверное началась стройка какая-то? Т.е. ни у кого в акимате и в планах не было спрямить Спортивную с Рудненской через тот пустырь? Так и будет транспорт вечно поворачивать налево и направо по этим кривым перешейкам?

Улица-то неплохая, можно ж было расширить её и маршрут сделать, пустить там автобус из микрорайонов через Западный в Юбилейный или КСК/центр. Уровень планирования нашего акимата и отдела архитектуры и строительства в частности просто поражает - на самом дне.

Как-то так стоило реконструировать Спортивную и соединить с Рудненской


[Исправлено: Тот самый, 22.05.2020 - 14:32]
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§ Горожанин_kst
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1567
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.05.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что скажете о качестве покрытия Карбышева в отрезке от Воинов Интернационалистов до автовокзала? Это же просто лютый @@сец!

[Исправлено: Горожанин_kst, 22.05.2020 - 15:20]
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§ abaika95
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ни у кого в акимате и в планах не было спрямить Спортивную с Рудненской через тот пустырь?/



А пустырь безхозный?) Просто ничейный пустырь рядом с коттеджами?)
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§ Тот самый
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А пустырь безхозный?) Просто ничейный пустырь рядом с коттеджами?)


Ну, а как пустырь стал не бесхозным (перестал принадлежать государству)? Просто пришли и вбили колышки? Или им выделили этот участок? Вот я и говорю, планируют очень слабо.

При желании и сейчас его можно выкупить, как выкупали участки у владельцев частных домов при застройке Наримановки. И это будет дешевле, чем выкупать или что-то выдумывать там в будущем. Опять же, если не ошибаюсь, на любое строительство нужно получать разрешение. И они его получили.

P.s. Вы там пройдитесь как-нибудь. Тротуара почти нет, перекресток нагруженный и опасный. Если в будущем дойдёт дело до массового облагораживания города, то этот участок создаст проблем акимату.

[Исправлено: Тот самый, 22.05.2020 - 15:26]
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§ Тот самый
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Тот самый


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Сообщений: 728
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А что скажете о качестве покрытия Карбышева в отрезке от Воинов Интернационалистов до автовокзала?


Что интересно и не делают её, хотя уже в апреле можно было начинать. Хотя бы как в предыдущие годы наплевали щебня с цементом в стыки. Видимо ждут, пока в яме возле Чкалова кто-то себе колесо оторвёт и подаст в суд.
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§ Козлов я
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.05.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Карбышева в отрезке от Воинов Интернационалистов до автовокзала? Это же просто лютый @@сец!

А что, едешь и ностальгируешь по железной дороге... ;-)
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§ abaika95
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/При желании и сейчас его можно выкупить, как выкупали участки у владельцев частных домов при застройке Наримановки. И это будет дешевле, чем выкупать или что-то выдумывать там в будущем. Опять же, если не ошибаюсь, на любое строительство нужно получать разрешение. И они его получили./




Судя по тому какие рядом стоят коттеджи и тем более чьи) там трудновато будет отсудить эту землю) тем более если с кафе "Забава" там обасновано что хотят построить смарт центр для нового района, то тут владелец скажет идите нафиг ребят,такую дорогую землю отдавать под проезд?) хотя рядом есть такой же,совсем кукукнулись?)
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§ Тот самый
Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
землю отдавать под проезд?) хотя рядом есть такой же,совсем кукукнулись?)


Участок этот меньше, да и нужен не весь. И здесь всё ещё пустырь, а там действующее кафе. И не под проезд, а для полноценной улицы по которой каждый день будут проезжать сотни или даже тысячи людей.

До ремонта Спортивной, 4 года назад, там отваживались ездить только жители окрестных домов, настолько плохой была дорога. После ремонта многие стали ездить там, потому что получается быстрее, чем по Карбышева или через кольцо СХИ по Баймагамбетова. Даже лежачих полицейских пришлось наделать, потому что тротуара не было, а пешеходы ходят по краю дороги. А в прошлом году уже и светофор поставили на Гвардейской-Рудненской - настолько выросло движение, что почти каждую неделю были аварии. И трафик будет только увеличиваться, лет через 5 вопрос этого перекрёстка встанет остро.

Ну, хотя у нас есть пример в городе, когда остался такой кривой перекрёсток - Баймагамбетова-Шевченко. Едешь и смотришь в 3 стороны разом - 2 пешеходных, 2 поворота и 2 пересечения с второстепенной и дорога ещё 4-полосная. А по-хорошему от такого нужно избавляться на уровне проектирования - гарантированные ДТП. И чтобы потом руками не разводить, мол ничего не можем поделать, всё застроено, виноваты те, кто были до нас и всё в таком духе.
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