Тот самый Как отремонтируют самые проблемные улицы Костаная, объяснили в акимате города #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 728

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:12 Цитата: abaika95:

землю отдавать под проезд?) хотя рядом есть такой же,совсем кукукнулись?)



Участок этот меньше, да и нужен не весь. И здесь всё ещё пустырь, а там действующее кафе. И не под проезд, а для полноценной улицы по которой каждый день будут проезжать сотни или даже тысячи людей.



До ремонта Спортивной, 4 года назад, там отваживались ездить только жители окрестных домов, настолько плохой была дорога. После ремонта многие стали ездить там, потому что получается быстрее, чем по Карбышева или через кольцо СХИ по Баймагамбетова. Даже лежачих полицейских пришлось наделать, потому что тротуара не было, а пешеходы ходят по краю дороги. А в прошлом году уже и светофор поставили на Гвардейской-Рудненской - настолько выросло движение, что почти каждую неделю были аварии. И трафик будет только увеличиваться, лет через 5 вопрос этого перекрёстка встанет остро.



Ну, хотя у нас есть пример в городе, когда остался такой кривой перекрёсток - Баймагамбетова-Шевченко. Едешь и смотришь в 3 стороны разом - 2 пешеходных, 2 поворота и 2 пересечения с второстепенной и дорога ещё 4-полосная. А по-хорошему от такого нужно избавляться на уровне проектирования - гарантированные ДТП. И чтобы потом руками не разводить, мол ничего не можем поделать, всё застроено, виноваты те, кто были до нас и всё в таком духе.