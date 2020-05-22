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§ NG.kz
Горячую линию для владельцев армянских авто открыли в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Call-центре, который открыли в департаменте полиции, жители области смогут узнать, как зарегистрировать автомобиль, ввезенный в РК из Армении, сколько будет стоить эта услуга, а также задать любые вопросы по теме.
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§ alex_60
Re: Горячую линию для владельцев армянских авто открыли в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая забота о котрабандистах.
На уровне президента.
Кто там следующий, наркоманы-.
Аким Выходи.
Не удивлюсь уже ничему.
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* drakon
Горячую линию для владельцев армянских авто открыли в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19249
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кто там следующий, наркоманы-.

Алекс, кто тебе не разрешал,купить
машину - АМ, до 1 февраля 2020 года?... :oops:
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§ alex_60
Горячую линию для владельцев армянских авто открыли в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8366
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кто тебе не разрешал,купить машину - АМ, до 1 февраля 2020 года?.


Вопрос какой то странный.
Не находишь?
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