Тот самый Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 723

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 Цитата: Добринцофф:

Что значит пошёл вон?



Говорят "Без масок не обслуживаем!" и подсказывают дорогу до ближайшей аптеки.



Цитата: Добринцофф:

В конце концов почему полиция свои обязанности сваливает на хозяина магазина?



Я про это и говорю, что есть правила, но большинство их не соблюдает. Но и полиция при этом не требует соблюдения. И сами проверяющие нормально маски не надели и даже Архимед постит фотки своих собраний в инстаграмме где он то в маске, то без маски. И к ветеранам некоторым ходил без маски. Короче, какой-то цирк происходит с этими масками.