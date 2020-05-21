5555 Re: Руководитель отдела экологического регулирования... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 114

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Цитата: Медный:

P.s. Если есть официальное получение услуги за день, то что помешает взять денег для получения услуги за полдня/два часа/час/20 минут/сейчас же?

До 2008 года по моему частенко сажали цоновских за "ускорение" регистрации договоров залога, и пр. сделок. Потом ввели платную услугу, и стали контролировать сроки прохождения документов по системе - как бабка пошептала. Почему здесь нельзя сделать так же??? И вообще по идее правильно сделать градацию по срочности Срочно - большая гос пошлина, обычная скорость - стандартная гос. пошлина., медленно - бесплатно. Вот и будет поддержка начинающим бизнес. Да ты не потратишь деньги но результат будешь ждать. А куда тебе торопиться если только начинаешь?