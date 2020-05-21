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≡ Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 21 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
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§ maxsaf
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6690
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украл, не выпил, в тюрьму. Но романтики уже нет :-)
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§ Тот самый
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его руководитель уйдёт в отставку?
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§ ACROS
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //за ускоренное//

Государство, своей нерасторопностью, само создаёт ( конечно прежде всего виноват сам подозреваемый) предпосылки для коррупционных преступлении: надо ввести услугу: "ускоренное" оформление всяких разрешительных документов в той или иной сфере бизнеса, по аналогии с ускоренной выдачей удостоверении личностей. Ведь если он это делал в обход закона и ускоренно, значит можно решить эти вопросы и вполне официально, пусть за двойную, тройную плату, но МОЖНО. И человека не спровоцируют на преступление и казна получить лишние тенге и антикорам меньше работы и самое главное - бизнес будет развиваться без лишних остановок
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§ electro
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Похоже, что именно этого оно и добивается - сделать ту же работу за бОльшие деньги, причем официально
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§ drakon
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19242
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
сделать ту же работу за бОльшие деньги, причем официально

А почему бы и не сделать - официально?... :lol: ;-)
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§ Coopidon
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, мне было бы интересно.
А возможно и не только мне.
Вместо или вместе со сводкой по короновирусам, публиковать аналогично данные по коррупции.
Ну так, коротенько.
Сегодня задержано х коррупционеров, на х больше чем вчера. Посажено х, на х больше чем вчера, итого х с начала года.
Дарю идею
;-)
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§ директор пляжа
Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Его руководитель уйдёт в отставку?

как показывает практика это касается не всех. И садятся не все) даже если в особо крупном размере) так и живем)

вот бы как в китае сделали, а не на европы равнялись..

[Исправлено: директор пляжа, 22.05.2020 - 09:17]
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§ Медный
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2714
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
надо ввести услугу: "ускоренное" оформление всяких разрешительных документов в той или иной сфере бизнеса, по аналогии с ускоренной выдачей удостоверении личностей.

Рассказать как это будет работать в данном случае?
У кого есть "капитал" тот будет получать все ништяки от системы
А кто захочет начать свой бизнес и соответственно имеет недостаток в средствах, тот останется за бортом.
Вроде взрослые люди, а в сказки верите :lol:
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§ Медный
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2714
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
P.s. Если есть официальное получение услуги за день, то что помешает взять денег для получения услуги за полдня/два часа/час/20 минут/сейчас же? :-x
:lol: :lol:
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§ 5555
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 22.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
P.s. Если есть официальное получение услуги за день, то что помешает взять денег для получения услуги за полдня/два часа/час/20 минут/сейчас же?

До 2008 года по моему частенко сажали цоновских за "ускорение" регистрации договоров залога, и пр. сделок. Потом ввели платную услугу, и стали контролировать сроки прохождения документов по системе - как бабка пошептала. Почему здесь нельзя сделать так же??? И вообще по идее правильно сделать градацию по срочности Срочно - большая гос пошлина, обычная скорость - стандартная гос. пошлина., медленно - бесплатно. Вот и будет поддержка начинающим бизнес. Да ты не потратишь деньги но результат будешь ждать. А куда тебе торопиться если только начинаешь?
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§ Сыкымы
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.05.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Сегодня задержано х коррупционеров, на х больше чем вчера. Посажено х, на х больше чем вчера, итого х с начала года.

И процент "выздоровевших" от общего числа "заболевших". 8-)
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