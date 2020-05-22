yudjin Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6614

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:09 Цитата: сайлау курманов:

как вы думаете, почему?

причин несколько... освоить выделенные деньги надо быстро, так за неосвоение могут из астаны и поругать и больше не дать... а ЖИТЬ -то на что-то надо)

во-вторых "освоить" надо в нужном направлении...с нужными людьми...

в-третьих, изображение мнимого благополучия, богАтства и роскоши...проще говоря замыливание глаз всяким приезжающим из столиц... ибо показав себя типа "хозяином" в вверенном доме, есть перспектива быть замеченным и перебраться повыше и погуще....

Поэтому есть и будет, при немытых пятках, ежегодная покраска губок в виде размазывания асфальта, перекладывания брусчатки, замены бордюров на бАрдовые бордюры, прикрытие яркими заборами действительности, очурбанивание "под шарик", протекающая крыша с облепленными фасадами...

... казаться же всегда проще, чем быть!