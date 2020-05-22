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§ NG.kz
Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о том, когда достроят надземный переход в микрорайоне Юбилейный, в какую сумму он обошелся бюджету и насколько целесообразно его строительство, корреспондент «НГ» задала на брифинге заместителю акима Костаная Ануарбека КАСИМОВУ.
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§ Тот самый
Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще один переход планировали построить через пр. Абая, в районе школы бокса им. Мирошниченко


Там-то зачем? Есть перекресток Абая-Жастар со светофором. И переход на остановке "КЖБИ" (5 мкрн) сделайте регулируемым с кнопкой (обязательно с кнопкой!). И всё.

Цитата:
Еще один надземный переход был установлен по ул. Гашека в 2017 году.

И стоит он там никому не нужный. Лифты отключенные, сам снегом занесенный. Ну, молодежь иногда на него заходит, чтобы фото сделать.

[Исправлено: Тот самый, 22.05.2020 - 11:41]
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§ андрей 117
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 22.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 168 миллионов дворец можно построить.а тут конструкция похожа на горку в аквапарке. :-x
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§ Тот самый
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы заменили на регулируемый с кнопкой переход на ул. Карбышева, возле улицы Полевая, за полицейским скворечником. А то он горит даже ночью, в независимости от того есть пешеходы или нет.
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§ yudjin
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6614
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще один надземный переход был установлен по ул. Гашека в 2017 году. Тогда отмечалось, что на его строительство выделили 50 млн тенге

Мне кажется тогда говорили про 10 млн тн.

Цитата:
Тот самый:
Там-то зачем?

Как зачем? Еще один памятник:
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§ сайлау курманов
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3783
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.05.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то чиновники очень охотно идут на вложение казённых денег на одиозные и грандиозные объекты, как вы думаете, почему?
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§ abaika95
Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/на вложение казённых денег на одиозные и грандиозные объекты, как вы думаете, почему?/


Понятно что вы имеете ввиду но я думаю тут дело в другом
Понты наше всё,увидели в соседней области или столице крутую фигню надо и у нас поставить) понты понты надо излечивать
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§ yudjin
Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6614
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
как вы думаете, почему?

причин несколько... освоить выделенные деньги надо быстро, так за неосвоение могут из астаны и поругать и больше не дать... а ЖИТЬ -то на что-то надо)
во-вторых "освоить" надо в нужном направлении...с нужными людьми...
в-третьих, изображение мнимого благополучия, богАтства и роскоши...проще говоря замыливание глаз всяким приезжающим из столиц... ибо показав себя типа "хозяином" в вверенном доме, есть перспектива быть замеченным и перебраться повыше и погуще....
Поэтому есть и будет, при немытых пятках, ежегодная покраска губок в виде размазывания асфальта, перекладывания брусчатки, замены бордюров на бАрдовые бордюры, прикрытие яркими заборами действительности, очурбанивание "под шарик", протекающая крыша с облепленными фасадами...
... казаться же всегда проще, чем быть!
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§ Козлов я
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.05.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще один надземный переход был установлен по ул. Гашека в 2017 году.


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§ Добринцофф
Re: Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7310
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с славным городом Тобылом?Тишина,ни новых дорог,ни ремонта существующих. А какие планы были как нам кричали со всех трибун у нас же будет город.
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§ Тот самый
Зачем устанавливают дорогостоящие надземные переходы, объяснили в акимате Костаная
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.05.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Еще один памятник:


Это точно. Ещё в глаза бросается такая "забота" об инвалидах. Всего в 20 метрах от этого перехода с лифтами для них сделали спуск на набережную пандусами с уклоном градусов в 40. Как знакомый инвалид шутит: "Если жить надоело, то подъезжаешь к этому пандусу и просто летишь в Тобол".

[Исправлено: Тот самый, 22.05.2020 - 13:39]
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