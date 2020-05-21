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§ NG.kz
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские хотели улучшить показатели отдела по кражам. Сейчас они подозреваются в превышении должностных полномочий, находятся под арестом. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моем списке позора ещё есть персонажи, один недавно пытался судиться со мной, его харю обозрели все горожане, потому что чел возомнил себя местным блогером-борцом в стиле Елены летучей, так его теперь не пускают в магазины города, а меня оштрафовали на четыре тысяч тенге
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Уже поднадоели ваши расказы.
Имена плохих людей станут нарицательными, вроде как Шурыгина и будут у всех на слуху
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§ Coopidon
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В моем списке позора ещё есть персонажи, один недавно пытался судиться со мной, его харю обозрели все горожане, потому что чел возомнил себя местным блогером-борцом в стиле Елены летучей, так его теперь

Можете, поподробнее!
Возможно, новички на форуме еще не слышали историю о вашей героической борьбе на ниве борьбы с преступностью, и им будет интересно послушать эту бесконечно-нескончаемую сагу с интригами и захватывающими поворотами сюжета.
Рс. Одна история про пиво нулевку, уже отдельная детективная пьеса, в трёх актах. С прологом и эпилогом...
:-o

[Исправлено: Coopidon, 21.05.2020 - 23:00]
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§ Victor Yang
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
так его теперь не пускают в магазины города

И никто даже не в курсе что это тоже нарушение? Больше, больше административных взысканий!
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу заметить, это вы меня уговорили. Так в городе Рудном объявился гражданин, который ходит по магазинам, снимает всё на смартфоне, пристает продавцам со всякими претензиями. Срок годности, состав продукта и другое отошли на второе, сейчас в тренде претензии:маска и перчатки, чек кассовый, дезинфекция. Так случилось, что он пожилую продавщицу довел до истерики, а сын её понимал его на улице и сломал рога. Тот в полицию,потом суд. Ситуацию я расписал в местной группе соцсетях, тут в комментах посыпались подробности и даже кто-то выложил видеосъёмки. На суд вызвали и меня тоже, почему то судья решила что я виноват в массовом презрении горожанами того гражданина, оштрафовали в четыре тысячи тенге , вместо запрашиваемых четыреста.
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§ abaika95
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.05.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так в городе Рудном объявился гражданин, который ходит по магазинам, снимает всё на смартфоне, пристает продавцам со всякими претензиями. Срок годности, состав продукта и другое отошли на второе, сейчас в тренде претензии:маска и перчатки, чек кассовый, дезинфекция/




Это случайно не наш форумчанин Дэн Фостер помешанный на дезинфекции?)
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§ Victor Yang
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
почему то судья решила что я виноват в массовом презрении горожанами того гражданина

Так и есть - травля. Ты сам, похоже, не ведаешь что творишь.
Цитата:
сайлау курманов:
сейчас в тренде претензии:маска и перчатки, чек кассовый, дезинфекция.

И что - он не прав?
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