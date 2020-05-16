Цитата: Марина:

Не было правосудия, потому что не было суда. В который раз пишу, без суда и с человека объявили виновным и наказали.

По разному бывает. Согласен.

Но и так бывает, что все знают, что берет взятки, но! Не пойман, не вор!

А суд судит вообще кого поймали и в суд отвели.

А вы говорите, правосудие...

Цитата: Марина:

Я не пойму, вы, провоцируете что ли?

Кого? Вас? Или Цитата: Alfiya:

?

Или вы не с того аккаунта пишите?



