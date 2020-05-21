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§ NG.kz
С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и общепит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение об очередном этапе ослабления карантинного режима везде, кроме Житикары, принял сегодня, 21 мая, областной оперативный штаб. Подчеркнуто, что в открывающихся объектах должен поддерживаться усиленный санэпидрежим.
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§ Маркс
Re: С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и...
Маркс


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Сообщений: 886
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть кто-нибудь объяснит, как выйти из кабака в 22:00 и шкандыбать домой, если после 22:00 на улице появляться нельзя. Все магазины, кстати, работают до 21:00, чтобы выйдя из него можно было дойти до дома без риска нарваться на штраф. Эти завсегдатели контролируют ситуацию или просто шлепают цифрами по звонку от всемогущего друга, крышующего общепитовские сети?
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§ kbkz1980
С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и общепит
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.05.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы тот последний клиент выползающий в 22:00 :lol:
Такси вызвать,
Или не закидывать за воротник до победного,а 21:00 выдвигаться домой.
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§ Coopidon
Re: С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и...
Coopidon


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Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой конфус, господа.
А и как же Постановление Главного Санитарного Врача Костанайской области?
Это же он писал:,,я данной мне властью, запрещаю...''
Там ещё бумажка красивая была, с гербами, все честь честью.
А раз!
Штаб, раз и вуаля! Всем спасибо, все свободны!
Конфус, господа, конфусс...с
8-)
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