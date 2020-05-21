Маркс Re: С 25 мая в Костанайской области начнут работать ТРЦ и... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 886

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 Пусть кто-нибудь объяснит, как выйти из кабака в 22:00 и шкандыбать домой, если после 22:00 на улице появляться нельзя. Все магазины, кстати, работают до 21:00, чтобы выйдя из него можно было дойти до дома без риска нарваться на штраф. Эти завсегдатели контролируют ситуацию или просто шлепают цифрами по звонку от всемогущего друга, крышующего общепитовские сети?