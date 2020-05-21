alex_60 Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8354

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:58 Цитата: сайлау курманов:

обоснуйте ваши слова,

Вы так красочно и многократно описываете

Как вас побили, как поймали с пивом, как вас обманул

Негодяй должник по фамилии как его, ну вы поняли.

Раз вы десятки раз это повторяете тут, то возникает вопрос,

Почему? Вашему делу это не поможет,

Но вы пишите про это вновь и вновь.