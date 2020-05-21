ACROS Re: Руководитель отдела экологического регулирования... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 667

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:29 Цитата: //за ускоренное//



Государство, своей нерасторопностью, само создаёт ( конечно прежде всего виноват сам подозреваемый) предпосылки для коррупционных преступлении: надо ввести услугу: "ускоренное" оформление всяких разрешительных документов в той или иной сфере бизнеса, по аналогии с ускоренной выдачей удостоверении личностей. Ведь если он это делал в обход закона и ускоренно, значит можно решить эти вопросы и вполне официально, пусть за двойную, тройную плату, но МОЖНО. И человека не спровоцируют на преступление и казна получить лишние тенге и антикорам меньше работы и самое главное - бизнес будет развиваться без лишних остановок