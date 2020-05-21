ACROS Re: Механизмы поддержки: со скрипом или без? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 667

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:39 Цитата: //Нам очень хотелось узнать, как сработал механизм, но.//



Все интервьюрируемые - это все "северяне" и руководители относительно "средних" и "стоящих" на ногах хозяйств, имеющих пашню с высоким бонитетом и всегда получающие среднегодовую норму осадков, и в прошлом году у них был всего лишь относительный "неурожай"; нужно опросить "южных" глав к/х, где в прошлом году была реальная засуха и реальную картину с выдачей кредитов и так называемой помощью государства, вам дадут главы к/х с площадью от 1 000 -5 000 гектаров. Не всё так радужно и как отмечено в статье: со скрипом. Единственно, что радует: среднемесячныая норма осадков за май превысила норму в два, а местами и в три раза: "сей в грязь, будешь князь". Напоминает посевную 1999 года.