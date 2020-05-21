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§ NG.kz
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские хотели улучшить показатели отдела по кражам. Сейчас они подозреваются в превышении должностных полномочий, находятся под арестом. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
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§ maxsaf
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю провести переаттестацию. Когда-то это должно же сработать))
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§ Козлов я
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю провести переаттестацию.

Бесполезно.Сколько их уже было. Пока не отойдут от системы сравнивания показателей с прошлым годом - улучшений в работе не будет. А так над каждым полицейским висит дамоклов меч прошлогодних результатов.
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* сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойдете,
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§ maxsaf
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

А если не сравнивать - то улучшений не будет гарантировано :lol:
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§ alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойдете,


вам самому по моему это в радость.
такие эмоции всегда.
иначе бы бросили бы уже давно это дело.
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§ alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю провести переаттестацию


через посольство Кз в Торонто посылайте предложения.
но наверное откажут,
вмешательство в дела другого государства.

[Исправлено: alex_60, 21.05.2020 - 19:03]
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§ alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с поимками продавцов наркотиков и наркоманов теперь опасно стало видать.
на кражи перешли.
но это тоже самое.
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* сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алек-60, обоснуйте ваши слова, иначе я вас посчитаю балаболом и трепачем
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§ Козлов я
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
сайлау курманов:
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§ alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
обоснуйте ваши слова,

Вы так красочно и многократно описываете
Как вас побили, как поймали с пивом, как вас обманул
Негодяй должник по фамилии как его, ну вы поняли.
Раз вы десятки раз это повторяете тут, то возникает вопрос,
Почему? Вашему делу это не поможет,
Но вы пишите про это вновь и вновь.
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§ drakon
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19242
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Пока не отойдут от системы сравнивания показателей с прошлым годом - улучшений в работе не буде

Зря, конечно, парней - арестовали.
Им эти показатели, нахрен не нужны.
Посадить, нужно Начальника ОП,
это в любом районе или городе.
Потому, что показатели нужны,
только Начальникам Отделов Полиции... 8-) :-o
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* Coopidon
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечная актуальная аксиома.
Жулик или вор не тот кто ворует или жульничает.
А тот кого поймали...

Цитата:
сайлау курманов:
А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойд

Слышали, знаем. Про фокус, когда Балтика 7 превращается безалкогольный Дербес.
А что, безалкогольный Дербес, бывает?

8-)
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* сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
? Вашему делу это не поможет,
Но вы пишите про это вновь и вновь.
О пивном деле часто пишу и в местных соцетях, продавцы города знают о ком идёт речь и заклеимили позором героев этого дела

Негодяй должник по фамилии как его, ну вы поняли. 
Видимо про албина, так он хотел строить карьеру адвоката, тоже заклеймили позором, бежал сгорода как побитая собака, по вахтам сейчас мотается
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§ kbkz1980
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.05.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Уже поднадоели ваши расказы.
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