/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим ЧП в Казахстане отменён, но ограничения карантина, введённого главным санитарным врачом области, остались. В основном проверяли соблюдение требования о ношении масок в общественных местах.
Читать новость

§ alex_60
Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
маска хороша когда она одноразовая


Торгаш зациклен.
Здравый смысл отсутствует.
Сделай тест, посиди на карантине две недели с отрицательным анализом, возьми справку, и ходи без маски.
А иначе ходи в маске, чтобы твои сопли и слюни оставались при тебе.
Профайл

§ Змея Подколодная
Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1110
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А иначе ходи в маске,

:lol: :lol: :lol: Шо, все таки придется мне маску приобрести?)) Сегодня была в одном из банков, спокойно прошла. И раньше проблем не было. Что то случилось?)
Профайл

§ Козлов я
Чтобы не расслаблялись! - соблюдение мер карантина проверили в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Шо, все таки придется мне маску приобрести?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980, electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 2
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 52.34 Ko -
^ Наверх