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≡ Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководитель отдела экологического регулирования подозревается в неоднократном получении взяток в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 21 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
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§ maxsaf
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украл, не выпил, в тюрьму. Но романтики уже нет :-)
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§ Тот самый
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его руководитель уйдёт в отставку?
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§ ACROS
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.05.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //за ускоренное//

Государство, своей нерасторопностью, само создаёт ( конечно прежде всего виноват сам подозреваемый) предпосылки для коррупционных преступлении: надо ввести услугу: "ускоренное" оформление всяких разрешительных документов в той или иной сфере бизнеса, по аналогии с ускоренной выдачей удостоверении личностей. Ведь если он это делал в обход закона и ускоренно, значит можно решить эти вопросы и вполне официально, пусть за двойную, тройную плату, но МОЖНО. И человека не спровоцируют на преступление и казна получить лишние тенге и антикорам меньше работы и самое главное - бизнес будет развиваться без лишних остановок
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§ electro
Re: Руководитель отдела экологического регулирования...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.05.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Похоже, что именно этого оно и добивается - сделать ту же работу за бОльшие деньги, причем официально
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