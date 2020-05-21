Цитата: maxsaf:

Им просто по ушам проехали,



ты видать не в курсе.

для этой фирмы это не первый дворец спорта в кз.

построили в Актобе в 2018,

потом был Актау ,

Следующий -Костанай.

но в Актау при даче взятки в 115 тысяч евро замакиму области.

от этой фирмы ,

было задержание.

поэтому то что построили , у нас простояло за забором два года.

как все разрешилось- как-то то видать разрешилось.

раз говорят что будет продолжение строительства.