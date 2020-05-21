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§ NG.kz
Фактурный, с терма-изюминкой...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020 году Костанай активно займется своим преображением. Упор будет сделан на имидж веселого «спортика» - любителя хорошо отдохнуть и прокатиться с ветерком. В пользу этого образа говорят планы по строительству сразу четырех спортивных объектов: Ледового дворца, лыжной базы, олимпийского бассейна, триатлон-парка. А еще возведение Therma Park с оздоровительными бассейнами под открытым небом, который впишется в торгово-развлекательный центр. Подобного комплекса в Казахстане, по заверениям местных властей, еще не было. Тон городской инфраструктуре будут задавать новый Корейский мост и здание аэровокзала.


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§ elektron
Фактурный, с терма-изюминкой...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Им лишь все об... Ть.

Ну зачем так сразу, да за всех? :-x
Я искренне рад, проекты отличные.
А вот как будет, посмотрим. 8-) ;-)
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§ alex_60
Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я искренне рад, проекты отличные. А вот как будет, посмотрим


Здраво, согласен.
я об этом в начале писал.
посмотрим как будет в реальности.

[Исправлено: alex_60, 21.05.2020 - 18:55]
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§ сайлау курманов
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В одном городе два ледовых дворца, кажется перебор, согласитесь, разных торговых центров тоже завались, надо молодежь занимать, производство, промышленность поднимать
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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В одном городе два ледовых дворца

Ну один для ярмарок))
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§ alex_60
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В одном городе два ледовых дворца


//После завершения строительства здание дворца останется на балансе иностранной компании.//

вы же не думаете, что они собрались просто выбросить деньги на ветер.
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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
останется на балансе иностранной компании

Им просто по ушам проехали, что в городе каждый второй конькобежец, а каждый четвертый - в коньках родился. А когда иностранцы поймут, что их дело труба - то обьект можно будет дешево отжать :lol:
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§ alex_60
Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Им просто по ушам проехали,


ты видать не в курсе.
для этой фирмы это не первый дворец спорта в кз.
построили в Актобе в 2018,
потом был Актау ,
Следующий -Костанай.
но в Актау при даче взятки в 115 тысяч евро замакиму области.
от этой фирмы ,
было задержание.
поэтому то что построили , у нас простояло за забором два года.
как все разрешилось- как-то то видать разрешилось.
раз говорят что будет продолжение строительства.
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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А в Актобе и Актау тоже по два ледовых дворца?
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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но в Актау при даче взятки в 115 тысяч евро замакиму области

Цитата:
alex_60:
Следующий -Костанай.

Так понятнее))
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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но в Актау при даче взятки в 115 тысяч евро замакиму области. от этой фирмы ,

Представляю:
-Постройте нам ледовый
-А что нам с этого будет?
-Не вам, а нам, 115 тыщ.
-А че все вам да вам?))
***
-Постройте нам завод телевизоров
-Досвидос))
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§ alex_60
Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализация фирмы-холодильное оборудование крупных объектов, поэтому и дворец спорта.
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