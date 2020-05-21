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§ NG.kz
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38911
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские хотели улучшить показатели отдела по кражам. Сейчас они подозреваются в превышении должностных полномочий, находятся под арестом. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
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* maxsaf
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю провести переаттестацию. Когда-то это должно же сработать))
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§ Козлов я
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1291
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю провести переаттестацию.

Бесполезно.Сколько их уже было. Пока не отойдут от системы сравнивания показателей с прошлым годом - улучшений в работе не будет. А так над каждым полицейским висит дамоклов меч прошлогодних результатов.
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§ сайлау курманов
Re: Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойдете,
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* maxsaf
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6684
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

А если не сравнивать - то улучшений не будет гарантировано :lol:
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* alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойдете,


вам самому по моему это в радость.
такие эмоции всегда.
иначе бы бросили бы уже давно это дело.
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* alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю провести переаттестацию


через посольство Кз в Торонто посылайте предложения.
но наверное откажут,
вмешательство в дела другого государства.

[Исправлено: alex_60, 21.05.2020 - 19:03]
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* alex_60
Полицейских Костанайской области заподозрили в фальсификации доказательств ради статистики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8351
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с поимками продавцов наркотиков и наркоманов теперь опасно стало видать.
на кражи перешли.
но это тоже самое.
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