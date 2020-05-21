Цитата: сайлау курманов:

А когда придёте за моими фальсификаторами, подделать протокол , лишить бизнес, в порядке вещей, водить подростков ссобой и подстрекать правонарушение, продолжайте, далеко пойдете,



вам самому по моему это в радость.

такие эмоции всегда.

иначе бы бросили бы уже давно это дело.