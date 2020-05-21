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§ NG.kz
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38911
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина Васильевна Иванцова живет в частном доме, который своими руками построила в начале 70-х годов. В декабре прошлого года дальние родственники определили её в Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов, но спустя неделю она уехала.
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* Змея Подколодная
«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были с мужем у бабушки, завезли продукты по мелочи. Коротко о главном: требуется приличная семья, не употребляющие горячительные напитки и т.д., с бесплатным проживанием на ее территории. Бабушке требуется помощь по дому, огород. Обслуживает она себя сама- варит кушать,моет посуду. В доме просто, но чисто. Форумчане, если есть на примете ПОРЯДОЧНЫЕ люди, пишите. Любителей выпить и пожрать за чужой счет, просьба- НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.

[Исправлено: Змея Подколодная, 21.05.2020 - 18:59]
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