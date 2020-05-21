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§ NG.kz
Фактурный, с терма-изюминкой...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020 году Костанай активно займется своим преображением. Упор будет сделан на имидж веселого «спортика» - любителя хорошо отдохнуть и прокатиться с ветерком. В пользу этого образа говорят планы по строительству сразу четырех спортивных объектов: Ледового дворца, лыжной базы, олимпийского бассейна, триатлон-парка. А еще возведение Therma Park с оздоровительными бассейнами под открытым небом, который впишется в торгово-развлекательный центр. Подобного комплекса в Казахстане, по заверениям местных властей, еще не было. Тон городской инфраструктуре будут задавать новый Корейский мост и здание аэровокзала.


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§ maxsaf
Фактурный, с терма-изюминкой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6679
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Бассейн на крыше. Крутяк. Детям наверно с мамами будет радость

Папам тоже)), мы в таком купались в Banff:
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§ директор пляжа
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
церковь

может мечеть откуда ты знаешь
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§ abaika95
Фактурный, с терма-изюминкой...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3963
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.05.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/может мечеть откуда ты знаешь/




Это было образно
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§ Тот самый
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 718
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такого же размера арена и в существующем Дворце спорта, но мест для болельщиков будет в 2,5 раза больше

И вроде жалуются, что не хватает в нём места для конькобежцев. Может стоило побольше построить?

Цитата:
Чешско-словацкая компания «Н+Н Техника»

Возможно, даже летом будет работать новый Ледовый

Цитата:
трехэтажного комплекса Therma Park, который примкнет к действующему ТРЦ Kostanay Plaza


К здоровенному полупустому ТРЦ пристроить ещё один в 3 этажа? Как по мне, зря, нужно было строить в другом районе города, например, на набережной КЖБИ в районе Тобола. Но может я ничего не понимаю. А сама идея круглогодичного бассейна на открытом воздухе - отлично.
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§ alex_60
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Очередной химкомбинат на той окраине. Через несколько лет развалины ТРЦ как Колизей будут показывать


соседи россияне с начала пандемии пишут об этом
в таком духе,кроме банкротства,
// При самых пессимистичных прогнозах ТЦ превратятся в пустые бетонные коробки///
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* drakon
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

бассейн с морской водой на первом этаже и два бассейна с термальной на третьем. Последние будут располагаться под открытым небом и работать даже зимой.

А чё, в КОстанае есть - море?
И залежи термальных Вод?... 8-) :-o
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* yudjin
Фактурный, с терма-изюминкой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
И вроде жалуются, что не хватает в нём места для конькобежцев. Может стоило побольше построить?

Да, конькобежцев снова прокатили с приличным льдом. Размер дорожек нынешнего ледового и строящегося не для конькобежцев. Поэтому им уготовано по-прежнему морозить сопли на ГАИ и мыкаться по поездам в астану.

Цитата:
Тот самый:
А сама идея круглогодичного бассейна на открытом воздухе - отлично.

Ага, забавно будет он выглядеть в такие дни как 7 апреля например, когда снежная буря выкорчевывала деревья....прилег так на кушетку, а тебя на дачном участке за Юбилейным нашли.
ну фантазеры хотя бы сопоставляли свои фантазии с природно-климатическими реалиями...
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§ Vit
Фактурный, с терма-изюминкой...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9434
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.05.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Морскую соль насыпать и будет норм. Продаётся везде) кто будет проверять?)
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* drakon
Фактурный, с терма-изюминкой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Морскую соль насыпать и будет норм.

Виталик, а термальные воды,
где возьмут? Кипятильниками,
греть-будут? Кто проверять будет?... :lol: ;-)
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§ Yorik
Фактурный, с терма-изюминкой...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 21.05.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
термальные воды, где возьмут?

Статью прочитать не пробовали? Должно помочь...
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§ Козлов я
Фактурный, с терма-изюминкой...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1290
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А сама идея круглогодичного бассейна на открытом воздухе - отлично.

А потом рыбок туда запустим... Экзотика! Лишь бы их кормили вовремя.
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* drakon
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

То же самое - с термальной водой, которую, естественно, не смогут завезти в Костанай из подземных гейзеров, богатых минералами. Термальность будет заключаться только в круглогодичном нагреве до 30 градусов.

Ну я же говорю. Обыкновенную воду,
из Тобола, будут нагревать кипятидьниками.
А минералы, откула возьмутся?... 8-) :-o
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§ elektron
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну я же говорю. Обыкновенную воду,из Тобола, будут нагревать кипятидьниками.

Как и "морскую" из Тобола подсолят, а потом специальным оборудованием соль и хлор разделять будут. ;-) Гениально! 8-)
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§ elektron
Re: Фактурный, с терма-изюминкой...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Благодаря электролизу, по словам Кима, добавлять хлор в воду не потребуется, что избавит отдыхающих от слишком резкого запаха.//

Вообще-то в тех количествах, что добавляют хлор в бассейны, он и так не воняет. :-x
Запах (резкий) появляется при уринировании в воду. ;-)
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§ alex_60
Фактурный, с терма-изюминкой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Статью прочитать не пробовали? Должно помочь...


Поуехавшим не поможет.
Они писатели. Не читатели
Им лишь все об... Ть.
Настроение потом у них
поднимается.
А так то просто Зависть.
Конечно .
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