Цитата: Тот самый:

И вроде жалуются, что не хватает в нём места для конькобежцев. Может стоило побольше построить?

Да, конькобежцев снова прокатили с приличным льдом. Размер дорожек нынешнего ледового и строящегося не для конькобежцев. Поэтому им уготовано по-прежнему морозить сопли на ГАИ и мыкаться по поездам в астану.



Цитата: Тот самый:

А сама идея круглогодичного бассейна на открытом воздухе - отлично.

Ага, забавно будет он выглядеть в такие дни как 7 апреля например, когда снежная буря выкорчевывала деревья....прилег так на кушетку, а тебя на дачном участке за Юбилейным нашли.

ну фантазеры хотя бы сопоставляли свои фантазии с природно-климатическими реалиями...