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§ NG.kz
Улучшаем масло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавки делают его вкуснее. Их может быть много и разных. Сейчас пора первой зелени. Попробуйте вместе с петрушкой и укропом добавить в размягченное и подсоленное масло мелко-мелко нарезанной молоденькой мяты.
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* drakon
Улучшаем масло
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие рецепты - масла.

Вот вчера, купил 2 сорта.
С травами и чесноком.
Есть в магазинах и другие.
100 гр. стоят 85 центов... :lol: ;-) :oops:

[Исправлено: drakon, 21.05.2020 - 12:06]
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* drakon
Re: Улучшаем масло
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19239
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Хочу предложить еще одну добавку к маслу - имбирь

Имбирь у нас - есть.

Масло куплю, в субботу.
И будет - масло имбирное...
:lol: :oops:
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